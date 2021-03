È successo a Modugno, in provincia di Bari

Drammatico incidente stamattina sulla Strada Provinciale tra Modugno e Carbonara, vicino Bari, in Puglia.

Un 25enne, Carlos Modugno, originario del capoluogo pugliese, è morto: viaggiava al posto del passeggero a bordo di un furgoncino aziendale, guidato da un collega 22enne di Palo del Colle. Il conducente è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Il 25enne, invece, è deceduto sul colpo.

È stato ricostruito che i due, dipendenti di una ditta di pulizie, stavano andando a lavorare a Bari quando, intorno alle 6.10 sulla Strada Provinciale 10, il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è stato trafitto dal guardrail metallico a bordo strada. Non ci sono, infatti, segni di urti con altre auto.

Sul posto per i rilievi procedono i carabinieri. Dovranno accertare se il furgoncino sia finito fuori strada per l’eccessiva velocità, per un ostacolo improvviso, a causa dell’asfalto bagnato, un malore del conducente o una distrazione.

La vittima era diventata papà nel luglio 2020, aveva la passione per la musica ed era impegnato nel sociale. Sui social media amici e associazioni lo hanno ricordato come un «ragazzo umile e buono, dal cuore grande e dalla grande sensibilità». Vincitore del Premio della Critica della Nota d’oro 2018, il 25enne aveva devoluto l’intera somma vinta al progetto Nica – Noi Insieme Costruiamo Amore – sulla clownterapia per i pazienti oncologici.