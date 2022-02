Tragedia a Bassano del Grappa (Vicenza)

A Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, c’è stato un incendio in un’abitazione che ha causato la morte di una donna disabile.

Ferito gravemente anche un uomo, il marito della vittima, trasportato in ospedale per le profonde ustioni riportate.

I pompieri sono intervenuti intorno alle 9.30 di stamattina: entrati nell’appartamento completamente invaso dal fumo, hanno prima visto un uomo a terra e successivamente, con l’aiuto di una termocamera, individuato una donna disabile costretta a letto.

L’uomo, intossicato dal fumo, è stato stabilizzato dai sanitari e portato subito nel vicino ospedale, mentre la donna è stata a lungo rianimata dal personale sanitario del Suem118 e poi trasferita in ospedale, dov’è deceduta.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme divampate nella camera da letto. Indagini in corso per individuare le case del rogo, che sarebbe divampato dalla camera da letto in cui la donna, allettata, non ha avuto scampo.