Un altro video da Beirut

Altro terrificante filmato da Beirut, girato poco prima e durante la doppia esplosione che ha causato la morte di 137 persone e oltre 5mila feriti.

Israa Seblani stava celebrando il suo matrimonio con Ahmad Sbeih per le strade della capitale libanese martedì scorso, 4 agosto, posando in uno splendido abito da sposa bianco mentre il fotografo Mahmoud Nakib filmava la scena.

Il video mostra la sposa che sorride alla telecamera. All’improvviso, però, arriva l’esplosione che proviene dal porto e la donna inciampa all’indietro. Anche il fotografo cade a causa della devastante forza d’urto.

L’esplosione, come si sa al momento, è avvenuta in un magazzino che ospitava 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, un prodotto chimico che può essere usato anche per fabbricare bombe. C’è stata una prima deflagrazione, percepita dai residenti ma con danni circoscritti, ma poi c’è stata soprattutto la seconda, quella che ha distrutto gran parte della città, seminando morti e feriti.

Il fotografo ha detto alla CNN che ha sentito la prima esplosione mentre stava filmando una sessione fotografica all’aperto, ma «pensava che provenisse da lontano», per cui ha continuato a riprendere: «In un solo secondo il cielo è diventato nero e abbiamo sentito la seconda esplosione».

Nakib ha ripreso il momento in cui un’intensa raffica di vento, creata dall’onda d’urto dell’esplosione, ha colpito anche la piazza in cui si trovavano: «Quella zona è passata, in pochi secondi, da un posto bellissimo a una città fantasma piena di polvere, di vetri in frantumo e di persone che urlavano e sanguinavano. Una scena da incubo».

Non è stato necessario né per la coppia di sposi né per il fotografo il ricovero in ospedale.