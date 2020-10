Amato da milioni di persone, lo sciroppo d’acero è da sempre uno dei dolcificanti più utilizzati in tutto il mondo. Oltre ad essere buono porta dei benefici anche al corpo umano, vediamo quali sono.

Che lo sciroppo d’acero è un ottimo dolcificante dai mille utilizzi è cosa nota a tutti, lo è meno che al suo interno sono contenuti una serie di minerali e antiossidanti di origine naturale. In ogni cucchiaio si trovano riboflavina, zinco, magnesio, calcio e potassio. Minerali ottimi per chi ama mangiare naturale e seguire un regime alimentare benefico per la propria salute.

In Italia sono molte le aziende che vendono sciroppo d’acero, ma tra le più attente alla sua qualità non possiamo che non citare American Uncle. Azienda di origine napoletana, nel corso della sua carriera ha scelto di dare vita a una serie di prodotti che prendono ispirazione dagli Stati Uniti d’America. Da questa geniale unione, è nato lo sciroppo d’acero My Cousin. Uno sciroppo 100% naturale importato direttamente dal Canada. Nazione dove si produce il miglior sciroppo d’acero del mondo.

Quali sono i benefici dello sciroppo d’acero?

Nel mondo della nutrizione, lo sciroppo d’acero è da sempre considerato uno dei dolcificanti naturali più salutari, al contrario del tradizionale zucchero raffinato che si utilizza tutti i giorni. Oltre ad essere utilizzato come dolcificante, sono molti i benefici che sono abbinati al suo utilizzo.

1: Lo sciroppo d’acero è salutare per la salute

La presenza di molti minerali e antiossidanti, lo rendono un dolcificante più che ideale per il corpo umano. Inoltre, l’alta percentuale di zinco presente in questo sciroppo è ideale nel sostenere la salute riproduttiva degli uomini e ridurre le possibilità che si ingrandisca la prostata.

Gli alti livelli di manganese sono un ottimo aiuto nella produzione di ormoni sessuali sia negli uomini che nelle donne. Uno sciroppo che si potrebbe quasi dire un afrodisiaco naturale.

2: Offre energia facilmente assimilabile al corpo

La percentuale importante di manganese presente all’interno dello sciroppo d’acero è di estremo aiuto nel processo di creazione dell’energia nel corpo umano, nella sintesi degli acidi grassi e del colesterolo.

L’aiuto durante il processo di trasformazione del cibo, permette di creare una migliore energia in ogni momento della giornata. Secondo alcuni studi, ¼ di tazza di sciroppo d’acero potrebbe soddisfare il 90% del proprio fabbisogno giornaliero di manganese.

3: È un dolcificante amico della salute del cuore

Al confronto di tutti i dolcificanti presenti in commercio, lo sciroppo d’acero è considerato più che ideale anche per le persone che soffrono di problemi al cuore. La presenza di zinco nella sua composizione, aiuta a proteggere le pareti delle arterie dai danni provocati dai radicali liberi e previene l’indurimento delle arterie.

Il manganese presente nello sciroppo d’acero, è di enorme aiuto nell’aumentare i livelli di colesterolo buono nel sangue.

4: Aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue

Lo sciroppo d’acero può aiutare a garantire un migliore controllo della glicemia. I i suoi polefenoli antiossidanti, combinati con l’ormone vegetale, l’acido ascisico, hanno dimostrato di migliorare la sensibilità del corpo all’insulina, l’ormone che regola il sangue e lo zucchero, che regola l’insulina.

Questo non vuole dire che si può consumare sciroppo d’acero in dosi industriali, ma che questo dolcificante può essere una soluzione ideale come sostituito del tradizionale zucchero in preparati di pasticceria o come dolcificante.

5: Perfetto per l’estate

Nelle calde giornate estive, lo sciroppo d’acero può essere un dolcificante in bevande come limonate e sciroppi che aiuta a rifornire il proprio corpo di nutrienti e antiossidanti vitali.

La disidratazione è uno dei problemi maggiori della stagione estiva, e non vuol dire solo perdere liquidi mediante la sudorazione. Con il sudore, se ne vanno anche molti sali minerali e altre sostanze necessario al corretto funzionamento del corpo umano. L’utilizzo di questo sciroppo come dolcificante dell’acqua o delle fresche bevande estive, permette in parte di ridurre la perdita di sostanze che il sudore porta.

Lo sciroppo d’acero si può dire una scelta salutare e utile per il corpo umano sotto molti punti di vista. Anche se non si era preso in considerazione il suo utilizzo nella vita di tutti i giorni, scegliere di farlo è sicuramente un’azione che non può che portare vantaggi a tutte le persone.