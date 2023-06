Oggi i funerali

“Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l’amore. Vivrai sempre dentro di noi” è il messaggio firmato da tutti i cinque figli di Silvio Berlusconi, che nel giorno dei funerali, hanno preso una pagina a pagamento sui maggiori quotidiani italiani, dal Corriere al Sole 24 ore, da Repubblica alla Gazzetta dello Sport.

Il testo – firmato da Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi – ha uno sfondo blu ed è corredato da una immagine dell’ex premier di qualche anno fa, sorridente, con la giacca e la classica cravatta blu a pois. Una pagina con lo stesso sfondo è stata presa anche da Mediaset con la scritta “tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi”.

I funerali

Oggi, mercoledì 14 giugno, alle 15 in Duomo a Milano i funerali di Silvio Berlusconi, morto all’età di 86 anni il 12 giugno all’ospedale San Raffaele. Circa duemila le persone che accederanno alla cattedrale per i funerali di Stato, mentre la piazza avrà una capienza di circa 10mila persone.

I varchi saranno operativi dalle 10 di questa mattina, due i maxischermi allestiti sulla piazza per seguire la cerimonia. Il feretro di Berlusconi sosterà davanti all’ingresso della cattedrale prima di essere portato all’interno. Le autorità dovrebbero arrivare tra le 14.30 e le 15.

Sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni con gli esponenti del governo. Tra gli altri anche la segretaria del PD Elly Schlein, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni in rappresentanza della Commissione europea. Non sono stati resi noti tutti i nomi dei leader internazionali che parteciperanno, per ragioni di sicurezza, ma dovrebbero essere presenti, tra gli altri, il primo ministro ungherese Viktor Orban e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.