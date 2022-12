Le parole del presidente di Forza Italia

Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, in occasione dell’evento ‘Programmi, idee e priorità di FI per la Lombardia’ a Milano, ha affermato: “Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo meritavo. Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale”.

“I medici – ha spiegato – mi avevano detto che sono vivo per miracolo e che forse passerà. Ma quando sono seduto o in piedi sono ancora quello che ragiona non male”.

Elezioni regionali in Lombardia

A proposito delle elezioni regionali in Lombardia (il centrodestra candida Attilio Fontana), l’ex premier ha detto: “Non possiamo pensare di consegnare una Regione come la nostra all’alleanza tra i Cinque Stelle e il PD: due forze dall’identità molto confusa unite solo da una generica matrice di sinistra e dal timore di subire, come subiranno, una assoluta sconfitta”.

La mission di Forza Italia

Berlusconi ha anche detto che alle elezioni politiche “27 milioni di elettori italiani non hanno votato. Noi abbiamo preso 12 milioni di voti. Quindi abbiamo bisogno di riconquistare gli italiani e dobbiamo farlo con una attività distribuita in tutti i Comuni italiani, con progetti convincenti e governando il numero di Comuni e Regioni più alto possibile. Ci accingiamo a un lavoro significativo”.

E ancora: “Siamo una componente decisiva del centrodestra, siamo un centro popolare, cattolico, liberista, eredi della grande tradizione garantista e cristiana del nostro paese e della Lombardia. Siamo europeisti, legati all’Occidente e rappresentiamo il partito popolare europeo, alternativo alla sinistra e distinto dal centrodestra anche se siamo alleati leali. La presenza di Forza Italia a livello nazionale come in Lombardia èdeterminante non solo numericamente ma anche politicamente”.