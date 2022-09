46mila follower in pochissimo tempo per l'ex premier

Silvio Berlusconi ha debuttato anche su TikTok, la popolare piattaforma di video che, soprattutto nei più giovani, ha già soppiantato da tempo Facebook.

Il leader di Forza Italia, nel primo video pubblicato, ha detto: “Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di Tik Tok”.

“Su questa piattaforma siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 30 anni. Soffro di un po’ di invidia ma vi faccio comunque tanti complimenti”, ha aggiunto Berlusconi, spiegando che “ho voluto aprire questo canale per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e vi riguardano da vicino. Parleremo e discuteremo del vostro futuro. Vi parlerò di come vogliamo rendere l’Italia un paese che possa darvi nuove opportunità e la possibbilità di realizzare i vostri sogni. Vi parleremo di attualità e vi parleremo dei punti principali del nostro programma che vi riguardano, come la detassazione e decontribuzione per le imprese che vi assumeranno”.

“A presto e ancora ciao su Tik Tok”, ha concluso l’ex premier, vestito in giacca e cravatta e seduto sulla sua scrivania di Arcore. L’obiettivo naturalmente è attingere da quel bacino in vista del voto del 25 settembre, ricordando che anche per il Senato, per la prima volta, potranno votare i 18enni. In poco tempo, Berlusconi ha già collezionato quasi 50mila follower e il video quasi 600mila visualizzazioni.

IL VIDEO