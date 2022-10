“Berlusconi? Sotto effetto della vodka di Putin”, così il consigliere di Zelensky

20/10/2022

Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha commentato gli audio di Silvio Berlusconi in cui si fa riferimento anche ai rapporti riallacciati con Vladimir Putin, con tanto di scambio di regali alcolici.

Podolyak ha scritto: “Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto effetto della vodka russa in compagnia ‘cinque amici di Putin’ in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada”.

Tajani: “Forza Italia sta con la NATO”

Sempre a proposito delle affermazioni di Berlusconi, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e in pole per la nomina a ministro degli Esteri, arrivando al summit del Partito Popolare Europeo, prima del Consiglio UE, ha ribadito: “Sono qui per confermare ancora una volta la posizione del mio partito, la mia posizione personale e la posizione del leader del mio partito totalmente a favore della NATO e delle relazioni transatlantiche, in favore dell’Europa e contro l’inaccettabile invasione russa dell’Ucraina”.

Le Monde: “Berlusconi rischia di minare la credibilità dell’Italia”

Da segnalare, poi, le parole di Xavier Bettel, premier del Lussemburgo: “Da quello che sembra, sono convinto che la nuova premier italiana sarà più ragionevole di altri membri della maggioranza…”, sottolineando che l’unità europea nella risposta all’invasione della Russia “è stata la nostra forza”.

Dalla Francia, infine, l’attacco di Le Monde, uno dei quotidiani francesi più importanti: “In Italia Berlusconi ‘riallaccia i contatti’ con Putin e mette nei guai la coalizione. La sequenza potrebbe minare seriamente la credibilità dell’Italia sulla scena europea, mentre Giorgia Meloni ha sempre fatto del suo sostegno all’Ucraina e alla NATO una linea forte nel suo programma politico”.

E ancora: “Gli applausi dei 45 parlamentari di Forza Italia seminano poi confusione sulla reale posizione del partito di fronte al conflitto ucraino. Antonio Tajani, già presidente del Parlamento Europeo e coordinatore di Forza Italia, riuscirà ad ottenere il portafoglio Affari Esteri come previsto? Molti osservatori hanno visto allontanarsi questa ipotesi giovedì sera, poco dopo le polemiche innescate dal miliardario italiano”.