È successo nel Regno Unito

Un uomo, che ha avuto un infarto dopo aver bevuto fino a 12 bevande energetiche al giorno, ha sensibilizzato sulla pericolosità di questi drink.

Come raccontato su Independent, il britannico Lee Kamen, 55 anni, ha avuto un arresto cardiaco dopo aver bevuto tra le 8 e le 12 lattine di energy drink ogni giorno, per un anno.

Kamen, originario di Hull, ha affermato che le bevande energetiche dovrebbero essere vietate o almeno non vendute a chiunque abbia meno di 16 anni dopo che la figlia di 10 anni è stata in grado di comprarne una.

L’uomo ha raccontato: «Stavo lavorando molto e bevevo le bevande energetiche per aiutarmi ad andare avanti». «Un giorno sono crollato per un attacco di cuore e ho dovuto farmi montare uno stent, ora sono in cura a vita a causa di quelle bevande pericolose».

«Quando ero in ospedale dopo l’infarto, il dottore mi ha detto che la causa era il consumo di bevande energetiche. Non avevo idea che ci fosse qualcosa di sbagliato nel berle fino a quel momento». «All’epoca è stato uno shock infernale ma ora mi sto dedicando a questo problema».

Kamen ha raccontato che quando ha visto la sua bambina di 10 anni dopo la scuola con una lattina di «energy drink in mano» «gliel’ha tolta e l’ha versata direttamente nello scarico».

Le linee guida dicono che i bambini e gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni non dovrebbero bere più di 100 mg di caffeina al giorno, l’equivalente di una tazza di caffè. Le bevande energetiche possono contenere tra 50-500 mg di caffeina per porzione.

La maggior parte dei principali supermercati del Regno Unito ha introdotto un divieto volontario di vendita di bevande energetiche ai minori di 16 anni. In Italia, infine, è vietato venderla ai minorenni.