La provocazione di un magazine californiano

Negli Stati Uniti d’America un quotidiano californiano ha invitato i gestori di Disneyland a eliminare la rievocazione storica di una delle scene più famose del film Biancaneve, uscito nei cinema nel lontano 1937.

In un editoriale pubblicato da SF Gate, due dei suoi redattori sostengono che il gran finale della storia, ovvero il principe che bacia Biancaneve per risvegliarla dall’incantesimo malvagio della Regina cattiva, dovrebbe essere rimosso.

Il motivo? Biancaneve non era consenziente e «non può essere vero amore se solo una persona sa quello che sta accadendo». Secondo il magazine, quella scena potrebbe insegnare ai bambini che va bene baciarsi «quando non è stato stabilito se entrambe le parti lo vogliano».

Naturalmente sui social media l’ironia la fa da padrona. Un esempio? Scrive Maquelloemario: «Sono scioccato che si parli del bacio non consensuale del principe a Biancaneve ma non del fatto che i nani la facessero lavorare come badante senza un contratto regolare di lavoro».

Disneyland ha riaperto i battenti, dopo l’emergenza coronavirus, dopo uno stop lungo 13 mesi.