Oggi l'incontro tra il presidente degli USA e il premier Mario Draghi

Gli Stati Uniti d’America hanno ‘rispolverato’ una legge della seconda guerra mondiale per rafforzare le forniture belliche dell’Ucraina, impegnata nel conflitto contro l’invasore russo. Seduto sulla sua scrivania dello Studio Ovale, il presidente Joe Biden ha firmato l’Ucraina Democracy Defense Lend-Lease Act.

Questa legge conferisce a Biden l’autorità di prestare o noleggiare attrezzature per la difesa all’Ucraina e ad altre nazioni dell’Europa orientale: “È importante, è davvero importante”, ha detto Biden mentre firmava il testo.

Un programma simile fu emanato nel 1941 per fornire un aiuto fondamentale alle nazioni alleate nella battaglia contro la Germania nazista. Il presidente di allora Franklin Roosevelt disse che gli Stati Uniti avrebbero dovuto fungere da “grande arsenale della democrazia” per sconfiggere Adolf Hitler, rifornendo soprattutto l’esercito britannico.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato Biden e il popolo americano per il sostegno: “La firma di oggi è un passo storico – ha affermato il presidente ucraino – Sono convinto che vinceremo di nuovo insieme. E difenderemo la democrazia in Ucraina. E in Europa”.

L’Ucraina Democracy Defense Lend-Lease Act del 2022 è stato già approvato all’unanimità dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti con 417 voti. Questa legge amplierà la capacità degli USA di fornire rapidamente armi e strumenti militari di difesa al govero ucraino per fronteggiare l’esercito del Cremlino.

Oggi, a Washington ci sarà l’incotro tra il presidente Biden e il presidente del Consiglio dei Ministri italiano Mario Draghi: i due parleranno di sanzioni e armi.