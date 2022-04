“Non attacchiamo la Russia ma aiutiamo l’Ucraina a difendersi”, Biden dà altri soldi e armi a Kiev

28/04/2022

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, ha affermato oggi, giovedì 28 aprile, che “dobbiamo fare la nostra parte per aiutare gli Ucraini a lottare per la libertà e contro l’aggressione di Vladimir Putin“. Biden ha, poi, annunciato di avere chiesto al Congresso il via libera a 33 miliardi di dollari di sostegno, anche militare, all’Ucraina: “Ogni giorno gli ucraini pagano con la loro vita il prezzo di questa guerra. Quindi, noi dobbiamo contribuire a sostenerli in modo che il loro coraggio continui ad avere un scopo. È fondamentale che questi fondi vengano approvati il prima possibile”. Il presidente statunitense ha, inoltre, rimarcato che “non stiamo attaccando la Russia ma aiutando l’Ucraina a difendersi”. Per Biden “cedere all’aggressione avrebbe un prezzo più alto che aiutare l’Ucraina. Non è economico sostenere Kiev, ma gli Stati Uniti possono farcela” e “finché continueranno gli assalti e le atrocità, continueremo ad aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa”, inviando “altre armi e nuovi aiuti”. Ad esempio, gli USA hanno mandato 10 armi anti tank per ogni tank russo, come annunciato dallo stesso Biden. Il presidente degli USA ha ribadito che Putin “non avrà mai successo nell’occupazione dell’Ucraina” e “non permetteremo che la Russia intimidisca e ricatti gli alleati dell’Unione Europea con l’energia”.

