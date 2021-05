Dopo 27 anni di matrimonio

Bill e Melinda Gates hanno divorziato dopo 27 anni di matrimonio .

Bill e Melinda Gates hanno annunciato il loro divorzio dopo 27 anni di matrimonio. Entrambi hanno detto: «Non crediamo più di poter crescere insieme come coppia». Su Twitter i due hanno scritto: «Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio».

Bill e Melinda s’incontrarono per la prima volta negli anni 80 quando Melinda entrò a far parte della Microsoft di Bill. La coppia ha tre figli e gestisce insieme la Bill & Melinda Gates Foundation, che ha speso miliardi di dollari per combattere cause come le malattie infettive e la vaccinazione dei bambini.

I Gates – insieme all’investitore Warren Buffett – stanno dietro al Giving Pledge, che invita i miliardari a impegnarsi a donare la maggior parte della loro ricchezza per una buona causa. Bill Gates, inoltre, è la quarta persona più ricca del mondo, secondo Forbes, e vale 124 miliardi di dollari.

Su Twitter si legge: «Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva».

E ancora: «Continuiamo a condividere la convinzione in quella missione e continueremo il nostro lavoro insieme alla fondazione ma non crediamo più di potere crescere insieme come coppia nella prossima fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita».

Melinda, che ora ha 56 anni, è entrata a far parte di Microsoft come product manager nel 1987. Il matrimonio avvenne nel 1994 sull’isola hawaiana di Lanai, noleggiando tutti gli elicotteri locali per evitare che ospiti indesiderati potessero volare sopra la celebrazione.

Bill, 65 anni, si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Microsoft lo scorso anno per concentrarsi sulle sue attività filantropiche.