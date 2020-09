Tanti i commenti su Facebook

Bufera su una madre che sui social media ha condiviso una foto mentre dà da bere una birra alla figlia piccola di sei mesi.

Come riportato sul DailyMail, l’immagine mostra la bambina con un bicchiere pieno di birra tenuto davanti a lei e la schiuma intorno alle labbra. Nella didascalia della foto si legge: «Ama assaggiare la birra della mamma #drinkup», in più la faccina sorridente.

Gli utenti dei social media si sono scagliati contro la donna. Alcuni commenti:

«C’è bisogno che qualcuno le tolga la bambina».

«L’alcol non fa bene agli adulti, figuriamoci ai bambini. Alcune persone non dovrebbero essere genitori e lei è una di queste. Spero che qualcuno abbia allertato i servizi di protezione dei minori».

«Non appropriato! Se qualcuno pensa che sia ok, ha un problema con l’alcol e non è in grado di capire cosa sta facendo ai suoi figli».

«È dannoso dare alcol a un bambino, specialmente se neonato come in questo caso».

Alcuni, però, hanno affermato che anche loro, quando erano piccoli, hanno ricevuto piccole quantità di alcol. I commenti:

«Quando eravamo bambini bevevamo sempre alcolici dalle nostre famiglie. Non siamo mai morti».

«Sono abbastanza sicuro che la maggior parte di noi sopra i 30 anni ha una foto di noi bambini con i nostri genitori che fingono di darci una birra».

«Calmatevi ragazzi. È un sorso, non l’intero boccale».

«Ringrazio mio nonno ogni giorno per avermi dato un sorso del suo liquore da bambino, ho imparato fin dalla tenera età a non bere mai».

La donna si è difesa, dicendo che anche sua madre aveva fatto lo stesso con lei quando era bambina. Parole che non sono bastate a placare gli animi: «Non metterei mai il mio bambino in pericolo, quindi andate all’inferno». Ma uno ha scritto: «Mia madre mi lasciava bere un po’ quando ero giovane e mi metteva il whisky sulle gengive quando avevo i denti doloranti».