Dramma in provincia di Bergamo

Una serata di gioco si è trasformata in tragedia ieri sera, lunedì 2 settembre, a Villongo, in provincia di Bergamo. Una bambina di sei anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nel parco giochi di piazza Vittorio Veneto, frazione di San Filastro.

La dinamica dell’incidente

Erano le 21:15 quando la piccola, figlia di una coppia di origini marocchine residente a Credaro, stava giocando sull’altalena. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina ha improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo a terra. In quei tragici istanti, il seggiolino dell’altalena, ancora in movimento, l’ha colpita violentemente alla testa. La madre, presente al parco, ha subito compreso la gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi.

L’intervento dei soccorsi

Nel giro di pochi minuti, sono giunte sul posto le ambulanze inviate dal 118. I sanitari hanno immediatamente iniziato le manovre rianimatorie sulla bambina, nel tentativo disperato di salvarla. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, la piccola è deceduta durante il tragitto, intorno alle 23:00.

Le indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Sarnico. Le forze dell’ordine stanno ora conducendo le indagini per chiarire le esatte circostanze dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.