Tragedia sulla Salerno-Reggio Calabria. Una bambina di sette anni di Messina è morta in un incidente stradale in autostrada, vicino allo svincolo di Sala Consilina, in provincia di Salerno. Altre cinque persone sono rimaste ferite nel tragico incidente avvenuto all’alba di quest’oggi sull’A2 del Mediterraneo, corsia Nord, fra Buonabitacolo e Sala Consilina. A perdere la vita una bimba di 7 anni di Messina che viaggiava a bordo di un’auto assieme al fratellino e ai genitori, rimasti feriti.

La dinamica

L’auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato con un’altra vettura, con a bordo una coppia di origini calabresi: i due coniugi sono anch’essi feriti. Sul posto sono intervenuti le squadre dell’Anas, gli agenti della Polstrada di Sala Consilina, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere i corpi dei feriti.

La bimba di 7 anni è stata trasportata al vicino ospedale di Polla, dove è deceduta per le gravi ferite riportate. Gli altri cinque feriti sono ricoverati presso lo stesso nosocomio. Il traffico veicolare ha subito forti rallentamenti.

L’incidente a Palermo

Nuovo incidente in centro a Palermo. Poco dopo le 22 di fronte alle Poste Centrali di via Roma un motociclista ha investito un pedone. Entrambi sono rimasti feriti in modo grave. E tutto e due sono stato trasporti d’urgenza in ospedale in codice rosso. Uno al Civico, l’altro al Policlinico. Sul posto, oltre i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasportato i feriti negli ospedali, anche gli agenti della polizia municipale.

Incidente ad Acate

Incidente mortale ad Acate. A perdere la vita un ventenne che si trovava su un calessino trainato da un cavallo. Il ragazzo sarebbe stato centrato in pieno da un’autovettura. A perdere la vita Giuseppe Curvà. L’episodio è accaduto lungo la strada che da Acate conduce a Roccazzo, frazione di Chiaramonte, all’altezza del bivio Pozzi Cancellieri delle 4 fontane, strada per Pedalino e Mazzarrone.

Curvà sarebbe giunto cadavere all’ospedale di Vittoria dopo essere stato prelevato da un’ambulanza del 118. Indagini in corso con rilievi da parte delle forze dell’ordine.

La tragedia di Santa Croce e la morte di Rosario Pace

Commozione e sgomento per la tragica morte di Rosario Pace, il giovane di 26 anni morto in un tragico incidente automobilistico sulla Comiso-Santa Croce. È il momento del ricordo per il ragazzo, che di professione faceva il cameriere. Chi parla di lui lo descrive come un giovane serio, disponibile e sempre col sorriso.

