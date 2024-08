Un terribile incidente stradale si è verificato sulla strada Comiso-Santa Croce. L’incidente vede come vittima il giovane Rosario Pace, 27 anni. Secondo una prima ricostruzione, due auto, una Renault Clio e una Renault Modus che procedevano in direzioni opposte, si sono scontrate. L’impatto è stato così forte che uno dei motori delle vetture è stato sbalzato fuori ed è stato ritrovato a diversi metri di distanza, a testimoniare la violenza dello schianto.

L’incidente

Rosario Pace si trovava a bordo della Modus e purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, il 27enne cameriere è deceduto sul colpo. Un altro uomo di 39 anni che viaggiava sull’altra auto, la Clio, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il ricordo

Grande sgomento e dolore in tutta la comunità per la tragica scomparsa del giovane Rosario. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network per ricordare un ragazzo solare, gentile e disponibile con tutti. Rosario lavorava come cameriere presso un agriturismo della zona. “Per noi eri un figlio, un fratello, un nipote, un cugino, l’amico di tutti e parte importantissima del nostro mondo” si legge nel toccante messaggio pubblicato su Facebook dall’agriturismo che lo ricorda come un ragazzo volenteroso, che amava il suo lavoro e serviva i clienti sempre con il sorriso. “Adesso chi servirà ai tavoli con tanta spensieratezza? Chi ci farà sorridere nelle serate più pesanti?” è l’addolorata domanda che si pongono i titolari della struttura ricettiva. Il lavoro di cameriere Rosario lo faceva con passione, era orgoglioso di aver imparato questo mestiere. I suoi amici lo descrivono come un amico leale e genuino, capace di donare sempre gioia e spensieratezza. In tanti ricordano i momenti felici trascorsi insieme, tra una partita di calcio e i giochi spensierati dell’adolescenza. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti attoniti e increduli.