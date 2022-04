Ore di angoscia per i genitori

Una bambina di 5 anni, Nicole, è scomparsa da sabato sera in Molise. La piccola vive a Sant’Angelo Limosano (Campobasso) in una abitazione di campagna nella frazione di Fonte San Pietro. Sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari che nella notte hanno avviato le ricerche della piccola.

Centinaia di persone impegnate nelle ricerche

Sono centinaia le persone impegnate nelle ricerche. Davanti alla casa in campagna è tutto un dispiegamento di mezzi corsi a prestare soccorso. In queste ore, con la luce del giorno, gli elicotteri dei vigili del fuoco sorvolano il paese, si sta ricorrendo anche all’utilizzo di un drone. La masseria è attaccata a un bosco ed è lì che si stanno concentrando le operazioni di ricerca.

La notizia della scomparsa della piccola ha scosso tutti, non solo in paese ma anche nelle zone confinanti. Dal comune di Limosano, contiguo a Sant’Angelo, è stata immediata la collaborazione nel tentativo di rintracciare la bambina. Al momento non è chiaro che cosa sia potuto accadere. Probabilmente la piccola è uscita davanti a casa e, questione di attimi, si sarebbe smarrita nella campagna attorno. A dispetto del sole della giornata, l’aria è freddissima: la neve caduta ancora fino a sabato sera ha reso il terreno una fanghiglia scivolosa.

Notte di paura per il piccolo centro

Da ieri sera il piccolo comune di Sant’Angelo Limosano (Campobasso) è stretto nell’angoscia, da quando Nicole Del Gobbo, una bambina di soli 5 anni, residente con la famiglia nella frazione di Fonte San Pietro, è scomparsa letteralmente nel nulla.

Della bambina non si hanno più notizie dalla tarda serata di ieri. L’ipotesi più concreta è che possa essersi avventurata nel bosco antistante alla masseria in cui vive con i genitori, ed è lì che si stanno concentrando soprattutto le ricerche. Centinaia, tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia, uomini del soccorso specializzato e volontari del paese, sono impegnati sulle tracce della piccola Nicole. In queste ore, con la luce del giorno, gli elicotteri dei Vigili del fuoco sorvolano il paese, si sta ricorrendo anche all’utilizzo di un drone.

Il sindaco: “Sono sempre in contatto con la famiglia”

”Conosco la famiglia, con la mamma ci sentiamo sempre per il servizio di scuolabus, lei mi avvisa quando la bambina non sta bene e così il pulmino non passa. Considerando che abita fuori dal paese spesso le scrivo per sapere se è tutto a posto o se ha problemi quando nevica. Non abbiamo avuto mai problemi, niente da dire su questa famiglia, lei è una ragazza molto semplice e il marito è un lavoratore fa il boscaiolo”. Queste le parole del sindaco di Sant’Angelo Limosano, William Ciarallo, parlando della scomparsa della piccola.

Si chiama Nicole Del Gobbo, ha 5 anni e capelli castani. Indossa leggins neri e una maglietta rosa.