Ennesimo dramma negli USA

Un bambino di 3 anni ha ucciso la sorella di un anno con una pistola non custodita in una casa in California, negli Stati Uniti d’America. Lo riporta USA Today.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego ha ricevuto una telefonata intorno alle 7:30 ora locale di lunedì 17 luglio per una sparatoria in una casa a Fallbrook. Quando sono arrivati gli agenti, hanno visto la piccola di un anno con un trauma cranico. I soccorritori hanno poi portato la bimba in ospedale dov’è stata dichiarata morta alle 8.30.

La polizia ha confermato che il bambino di 3 anni ha usato una pistola non correttamente custodita e gli investigatori stanno “raccogliendo ulteriori informazioni per determinare le circostanze della morte”. Sarà disposta anche l’autopsia per determinare la causa esatta della morte. L’indagine è in corso.

Sparatorie con bambini

All’inizio di questo mese, sempre negli USA, una bambina di 4 anni dell’Indiana è stata uccisa dal fratello di 5 anni mentre giocava con una pistola. A giugno, un bambino di 7 anni ne ha ucciso uno di 5 anni in una casa del Kentucky. In totale, dall’inizio dell’anno, negli USA ci sono state 186 sparatorie accidentali con bambini che hanno causato 66 morti e 128 feriti, secondo quanto riportato da Everytown Research & Policy, un’organizzazione che tiene traccia dei resoconti dei media che coinvolgono i minori che sparano involontariamente a se stessi o a a qualcun altro.