A Nichelino (Torino)

Nella notte tra il 12 e il 13 maggio si è verificata una tragica vicenda: un bambino di sei mesi è deceduto dopo essere caduto dal letto in cui dormiva insieme alla madre, all’interno di un appartamento situato in un palazzo di Nichelino, nelle vicinanze del teatro Superga, in provincia di Torino.

Il piccolo si era addormentato accanto alla madre quando, purtroppo, è scivolato tra il comodino e il materasso. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino e la causa del decesso del bambino è stata attribuita all’asfissia causata dalla caduta accidentale. Le indagini condotte dai Carabinieri e dai medici legali hanno escluso categoricamente la presenza di qualsiasi forma di violenza nei confronti del bambino che era posizionato tra la donna e il muro della stanza.

Quindi, la morte del neonato è stata attribuita a un tragico incidente. La madre del bambino si è resa conto di quanto appena accaduto troppo tardi. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 112 e dell’équipe medica della Croce Rossa, purtroppo non è stato possibile fare nulla. Nei prossimi giorni, le autorità giudiziarie potrebbero disporre l’autopsia sul corpo del neonato al fine di dissipare ogni dubbio.

Il neonato era figlio di una coppia con uno più grande.