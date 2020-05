È successo ad Arezzo

Dramma ad Arezzo, in Toscana. Un bambino di 8 anni è morto dopo essere precipitato da un balcone di casa sua, al terzo piano di una palazzina nel centro storico della città.

L’incidente, su cui sta indagando la Polizia, è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, sabato 16 maggio. Le condizioni del bambino sono apparse subito gravi ed è stato portato all’ospedale San Donato dov’è morto poco dopo. Era stato anche allertato l’elisoccorso Pegaso per portare il piccolo all’ospedale Meyer di Firenze.

Il bambino era il secondogenito di Michele Bacis, ex difensore di Fiorentina, Genova, Avellino e Arezzo (di quest’ultima squadra è stato anche allenatore). Di recente lo sportivo, 40 anni, è stato colpito da un altro lutto in famiglia: la morte di un caro zio di Bergamo per colpa del Covid-19.