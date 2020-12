La valuta digitale “Bitcoin” è una delle tante diverse criptovalute. A causa della speculazione e del cambiamento della domanda, il prezzo dei Bitcoin fluttua ancora e ancora: sono possibili grandi profitti, ma anche pesanti perdite nelle transazioni. Come criptovaluta, Bitcoin è anche un investimento in denaro, ma come ogni speculazione valutaria, può anche essere molto rischiosa.

Cosa rende queste criptovalute così speciali?

I bitcoin sono una criptovaluta, ovvero denaro virtuale. Tutto è iniziato nel 2008. Un’organizzazione chiamata Satoshi Nakamato aveva inventato i Bitcoin – BTC in breve. Chiunque abbia un computer potente dovrebbe essere in grado di poter creare bitcoin. Il principio chiamato “Bitcoin Mining” garantisce che il computer di ognuno di noi esegua e risolva vari algoritmi per generare Bitcoin. È stato creato un indirizzo Bitcoin da 27 a 34 caratteri secondo il principio delle blockchain. Questo indirizzo è unico per ogni Bitcoin. Chiunque avesse creato un Bitcoin era autorizzato a conservarne una parte. Tutt’oggi c’è ancora la possibilità di mining di Bitcoin, ma lo sforzo computativo necessario non vale più davvero la pena in rapporto all’equivalente ricompensa.

Come si scambiano i Bitcoin?

Ci sono diversi posti su Internet dove puoi acquistare e vendere valuta in bitcoin. Uno dei più grandi siti web di transazioni italiani è Bitcoin – Moneta P2P open source. Devi registrarti lì e puoi quindi iniziare a fare trading immediatamente. I bitcoin acquistati vengono memorizzati lì nel cosiddetto “wallet”, un portafoglio dedicato. Alcuni negozi online accettano bitcoin come mezzo di pagamento. Molte di queste attività lo fanno di meno perché il Bitcoin non è propriamente una valuta accettata, ma utilizzata più per “divertimento”. Tuttavia, puoi quindi utilizzare Bitcoin come mezzo di pagamento lì. Ma attenzione: poiché Bitcoin è una criptovaluta, la speculazione non può essere esclusa. Prima di pagare con Bitcoin, dovresti assolutamente dare un’occhiata al tasso attuale e anche alle possibili previsioni. Per fare ciò, ti consigliamo di dare un’occhiata al nostro sito: https://bitcoinprime.net/it/.

Il processo di Mining dei Bitcoin

I cosiddetti minatori sono responsabili della creazione e della convalida della transazione Bitcoin. I miner sono membri della rete decentralizzata e convalidano, cioè confermano, le transazioni che passano da un portafoglio all’altro. Le varie transazioni Bitcoin da tutto il mondo si accumulano in blocchi, da cui deriva il termine blockchain.

Poiché tutti possono lavorare come minatori e rendere disponibile la propria potenza di calcolo al sistema, questa è una rete decentralizzata supportata dai minatori. Ottieni una ricompensa per ogni volta che rompi un blocco, ma questa si abbassa sempre di più e fino a quando i 21 milioni di Bitcoin contenuti nel protocollo non sono stati distribuiti.

In conclusione: conviene investire in questa criptovaluta?

Ha senso investire in Bitcoin o in altre criptovalute? Fondamentalmente, è abbastanza facile acquistare Bitcoin. Molti scambi di Bitcoin sono poco o difficilmente sicuri, ma ci sono anche mercati affidabili e sicuri per scambiare tutti i tipi di Bitcoin.

Alla luce di tutti questi fatti, non ha molto senso vedere Bitcoin come un investimento a lungo termine per aumentare la propria ricchezza, poiché il mercato è soggetto a un’elevata volatilità e possono verificarsi anche gravi crash o hack da parte di persone malintenzionate. Se trovi ancora entusiasmanti la tecnologia e la funzionalità che ci stanno dietro e vuoi fare affidamento su di esse, puoi farlo. Ma devi essere consapevole che questo è un investimento puramente speculativo. Potresti anche incorrere in perdite elevate o addirittura totali.

Se vuoi investire in Bitcoin, allora ti consigliamo di farlo solo con soldi di cui non hai bisogno urgentemente e che non metterebbero a rischio la tua esistenza in caso di perdita totale.