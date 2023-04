A Bitonto (Bari)

Tragico incidente stradale a Bitonto, in provincia di Bari, in Puglia. Il bilancio è di quattro morti e due feriti, tutti di giovane età: si trovavano a bordo di uno dei due veicoli coinvolti, una Renault Scenic e una Opel Corsa, quest’ultima finita oltre la carreggiata. Lo scontro frontale è avvenuto sulla Strada provinciale 231. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

La ricostruzione

L’incidente è avvenuto ieri sera, mercoledì 25 aprile, alle 23 circa, al chilometro 2.5 della SP 231. Due ragazzi e due ragazze, a bordo di una Opel Corsa di colore grigio, sono morti sul colpo, mentre i due feriti, un ragazzo e una ragazza, erano a bordo di una Renault Scenic grigia. Ancora tutta da definire la dinamica del sinistro: le due auto si sono scontrate frontalmente, ma non è chiaro quale delle due procedesse in direzione Bari e quale in direzione Bitonto. I vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere.

Le ambulanze hanno trasportato il ragazzo alla guida della Scenic al Policlinico di Bari (con fratture ai femori e all’omero destro), mentre la ragazza, con fratture multiple e contusioni agli organi interni, è stata trasportata all’ospedale di Venere di Bari-Carbonara ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione.

I nomi delle vittime

La vittima più giovane è Lucrezia Natale, 16 anni. Oltre a lei, sono morti Floriana Fallacara di 20 anni e il suo fidanzato, Tommaso Ricci, di 23 anni, e Alessandro Viesti, di 24. Tutti originari di Bitonto. Sull’altra auto viaggiavano una coppia, un 20enne e una 19enne.

Foto da RadioNorba.it.