Il Black Friday, l’evento di shopping Made in USA più famoso, è ormai uno dei più attesi a livello globale. Anche in Italia il Black Friday 2021 è tra gli appuntamenti più attesi e in questi giorni inizia il conto alla rovescia per approfittare le migliori offerte. Se gli sconti su elettrodomestici, computer e dispositivi elettronici in generale sono un classico in questa data, le offerte in altri settori non sono da meno.

Se vuoi sapere dove fare i migliori acquisti Black Friday Italia, in questo post ti proponiamo le più gettonate nei diversi settori. Intanto, segnati la data nel calendario e preparati per fare i tuoi acquisti nei migliori negozi.

Quando è il Black Friday 2021?

Il giorno preciso quest’anno è il 26 novembre. L’evento, in teoria, inizia alla mezzanotte e termina alle 23:59 dello stesso venerdì. In teoria, però. Infatti, come già avrai notato, negli ultimi anni la tendenza è quella di estendere le offerte per più giorni. Per questo motivo alcuni negozi promuovono addirittura la Black Week e non più il Black Friday.

Per tenere sott’occhio le offerte dell’evento di shopping più atteso ogni anno può essere utile ricordare che il Black Friday si celebra sempre il quarto venerdì novembre, ovvero il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento come da tradizione statunitense.

Per sfruttare le migliori offerte ed evitare i bidoni, invece, la cosa migliore è prepararsi qualche settimana prima e dare uno sguardo agli articoli di nostro interesse nei negozi sia fisici che online.

Se invece ti stai chiedendo quando finisce il Black Friday, per questo c’è una data precisa e coincide con il lunedì successivo all’evento, il 29 novembre quest’anno. Quel giorno, infatti, coincide con il Cyber Monday (o Cyber Week), un altro evento promozionale, ma interamente dedicato all’elettronica.

Dove trovare la migliore offerta Black Friday?

Ora che abbiamo fatto chiarezza circa le date dell’evento, passiamo a capire dove comprare durante il Black Friday. Ebbene, le possibilità sono infinite, considerato che l’evento è molto popolare e ormai anche in Italia apre ufficialmente la stagione degli acquisti pre-natalizi.

Qualunque cosa stia cercando, le probabilità di trovarla scontata durante il Black Friday sono ben alte.

Quindi, se hai già le idee chiare su ciò che ti serve, il primo consiglio è quello di cercare il brand dell’articolo che desideri acquistare e consultare le offerte online o di persona nei negozi fisici.

Ma, siamo sinceri, la maggior parte delle persone in questo evento di shopping ciò che vuole è sapere dove trovare le migliori offerte. Ecco alcuni esempi di negozi che propongono sconti davvero interessanti:

Moda e accessori scontati

Per chi non lo sapesse, il settore della moda è tra quelli che registrano maggiori vendite durante la Black Week. Secondo dati riportati su Il Sole 24 ore gli articoli di questo settore sono tra i più ambiti tra i consumatori subito dopo l’elettronica. Quasi tutti i brand propongono sconti black friday: Uniqlo, OVS, H&M, Bershka, Adidas, Nike…

Ma di sicuro le offerte più attese sono quelle dei marketplace specializzati come Zalando, Privalia, Vente-Prive, Yoox o Decathlon, che ogni anno lanciano interessanti promozioni.

Per questo motivo molti consumatori optano per esperienze come quella di consultare le su Zalando le offerte Black Friday 2021 che, oltre alla possibilità di scegliere tra prodotti di diversi brand con grande assortimento di modelli e taglie, offre tutte le garanzie di un ecommerce consolidato.

Offerte elettrodomestici ed elettronica

Su Amazon puoi comprare di tutto e sono ben noti i suoi sconti su prodotti di elettronica. Ma perché non confrontare le offerte. Per l’acquisto di elettrodomestici, Smartphone, computer, videogames e altri apparati tecnologici tieni sotto controllo il Media World Black Friday e non dimenticare alternative come Euronics, Trony, Eprice o Unieuro Black Friday 2021.

Alcuni di questi negozi propongono volantini Black Friday in cui potrai consultare facilmente

tutte le offerte.

Viaggi e altre offerte Black Friday 2021 in Italia

E se quello che cerchi è uno sconto per il tuo prossimo volo, il Black Friday ti interessa.

Anche gli amanti dei viaggi possono approfittare di grandi sconti e promozioni di ogni genere. In questo settore ricordiamo le promozioni Black Friday delle compagnie low cost come Ryanair e EasyJet, ma le promozioni non si limitano ai voli. Per non perderti le offerte last minute del Black Friday in questo settore dai uno sguardo alle principali compagnie di prenotazioni alberghiere come Booking o Airbnb o alle compagnie di trasporti via mare e

terra e catene alberghiere. La tua prossima vacanza potrebbe risultare un gran affare!

Offerte Black Friday online

Novembre non è ancora iniziato ma sicuramente avrai già sentito parlare degli sconti e la cosa non ci stupisce.

Se quest’anno vuoi andare a caccia di offerte e anticipare gli acquisti natalizi ma non hai le idee chiare su cosa regalare ad amici e parenti, puoi dare uno sguardo alle promozioni nei cataloghi online dei grandi ecommerce. Amazon, uno dei colossi del commercio online da sempre investe molte energie in questo evento ed è uno dei primi ad aver promosso la Black Week. Quindi, occhi puntati sulla Amazon Black friday 2021, ma non dimentichiamo che anche su eBay, ePRICE, AliExpress o Groupon Shopping le offerte Black Friday ci aspettano.

Il Black Friday novembre 2021 nei negozi online e fisici si avvicina e a breve conosceremo i dettagli degli sconti che ci riservano quest’anno, non farteli sfuggire!