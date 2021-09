Disagi allo scalo internazionale Leonardo da Vinci

Si segnalano disagi all’Aeroporto Internazione Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Un black – out improvviso, e di cui al momento si ignorano le cause, sta causando molti problemi allo scalo vicino Roma. Bar fermi, lungaggini agli imbarchi, difficoltà ad attivare i manicotti per collegare i gate agli aerei.

Anche a Ferragosto è stato segnalata l’interruzione dell’erogazione della corrente a Fiumicino, stavolta sul lungomare dove, per tre ore, baristi e ristoratori non hanno potuto servire i clienti.

Segnalati anche problemi nel far sbarcare i passeggeri dagli aerei, come sta accadendo in un volo giunto da Catania.

IERI I DISAGI PER I BAGAGLI DA FIUMICINO

Ieri, giovedì 9 settembre, i passeggeri di alcuni voli Alitalia in arrivo nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo hanno protestato per una serie di ritardi circa la consegna o addirittura il mancato arrivo dei loro bagagli. Una situazione che riguarderebbe anche altri scali italiani. I disguidi, legati alla vertenza dei dipendenti Alitalia, ruoterebbero attorno allo scalo di Fiumicino: in pratica i bagagli non verrebbero scaricati dai voli in arrivo, proseguendo verso altre destinazioni e creando così una situazione di caos generale. Disagi analoghi sono stati segnalati anche a Catania e in altri scali italiani.