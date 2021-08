Muore dopo essersi tuffato in mare per salvare uno sconosciuto

02/08/2021

Nel Regno Unito un giovane, originario di Blackpool, è morto dopo essersi tuffato in mare per salvare la vita di uno sconosciuto. Il 22enne Alex Gibson è sceso in acqua nelle prime ore di venerdì mattina, 30 luglio, dopo avere visto un uomo in difficoltà tra le onde. Successivamente i servizi di emergenza si sono precipitati sul posto per aiutare anche Alex, con l’ausilio di un elicottero di salvataggio della Guardia Costiera. Il giovane è riuscito a salvare la vita dell’altra persona ma, quando è tornato a riva, ha cominciato a sentirsi male. Alex è stato portato al Blackpool Victoria Hospital ma lì poi si è spento. Il 22enne lavorava al C Fresh Fish and Chips di Lytham Road: il ristorante ha chiuso dopo avere appreso la terribile notizia. L’azienda ha pubblicato questo messaggio: «Era davvero un giovane straordinario». E ancora: «Tutti i suoi amici sono d’accordo sul fatto che era intelligente, laborioso, simpatico, premuroso e che non ha mai fatto male una mosca. E’ stato un vero eroe, annegato per aiutare un’altra persona. Era amato da tutti i suoi colleghi di lavoro e ci manca terribilmente. Il nostro cuore è con tutta la sua famiglia». Il proprietario del ristorante, Hamish Howitt, ha donato le prime 500 sterline di una raccolta fondi lanciata per aiutare i familiari ad affrontare le spese funerarie.

