Botta e risposta tra l'attore e il regista

Botta & risposta tra l’attore Massimo Boldi e il regista Antonio Ricci, papà di Striscia La Notizia che, da lunedì 27 ottobre, parte con la sua 34esima stagione.

Boldi, 76 anni, infatti, ha rivelato, riferendosi al tg satirico di Mediaset: «L’ho inventata io dieci anni prima che la facesse Ricci. Dopo aver visto su Telereporter un tizio che trasmetteva un tg parlando soltanto di quello che avveniva alla Comasina, scrissi il testo di un tg divertente».

Ricci, 71 anni, però non ci sta e ha dichiarato: «Perché Boldi lo scopre dopo 34 anni che ha inventato Striscia? Perché è un po’ ritardato. Faceva uno sketch come se ne sono sempre fatti. Lui però sostiene che sia la stessa cosa di Striscia, ma basta vedere i video e si notano tutte le differenze».

Il regista ha anche detto: «Ma poi fa ricostruzioni con gli anni completamente sballati. Lui dice ha molto affetto per me, anche io lo ho perché come uno ha affetto per lo zio scemo, io ce l’ho per lui. Ha sempre fatto ridere perché è un rimbambito. Boldi è fatto così».

Comunque sia, da lunedì si parte con la nuova stagione. Alla conduzione, per la prima volta, ci saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Nel corso della stagione, però, dietro al bancone ci sarà anche un’inedita coppia palermitana: Sergio Friscia e Roberto Lipari.