È successo a Bologna

Dramma a Bologna. Una baby sitter 50enne di origine filippina e la bimba di due anni che accudiva sono finite in acqua, in una piscina privata di una villa della zona collinare. La baby sitter non ce l’ha fatta. La piccola, invece, è in gravi condizioni. A lanciare l’allarme sono stati altri membri del personale domestico che erano in casa, pochi minuti dopo.

Non è chiaro se la baby sitter abbia avuto un malore dopo aver visto la piccola cadere in acqua e avere cercato di salvarla o se il malore sia stato precedente e abbia fatto cadere entrambe nella piscina.

La bimba, che si trovava nella villa dei nonni, è stata portata d’urgenza al pronto soccorso pediatrico del Sant’Orsola di Bologna ed è ricoverata in rianimazione, con prognosi riservata. La donna, invece, è morta all’ospedale Maggiore, dov’era stata ricoverata in rianimazione.

Sul posto è intervenuta per accertamenti anche la Polizia.