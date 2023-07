Dramma nel Bolognese

Un tragico incidente è avvenuto giovedì sera, 29 giugno, intorno alle 20, a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, quando un uomo di 89 anni, alla guida della sua auto, ha investito accidentalmente sua moglie di 86 mentre stava facendo retromarcia nel cortile di casa.

La donna è caduta a terra dopo essere stata colpita e i soccorsi sono stati chiamati immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso e i carabinieri per gestire la situazione.

Purtroppo, nonostante i primi soccorsi, l’86enne non ce l’ha fatta e è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove purtroppo è deceduta il giorno seguente. L’incidente è stato ritenuto chiaramente accidentale, tuttavia, per procedure standard, l’uomo è stato comunque indagato per omicidio colposo. La coppia di anziani è stata colpita da una terribile fatalità che ha sconvolto la loro famiglia e la comunità locale.