Fatto curioso successo a Bolzano

Episodio bizzarro a Bolzano, in Alto Adige.

Un uomo nudo ha corso lungo la strada e si è rifugiato in negozio.

Ai carabinieri ha raccontato di essere scappato dal marito della sua amante.

A Bolzano, in Alto Adige, è accaduto un fatto curioso, che ricorda da vicino le trame dei film con il marito tradito e l’amante che fugge.

Domenica scorsa, 14 novembre, in via Resia, i passanti e i commercianti della zona hanno assistito a un episodio assurdo ma divertente: un uomo correva nudo lungo la strada e si è rifugiato in un negozio gestito da cinesi che hanno subito allertato i carabinieri.

Una volta in ospedale, come raccontato da L’Adige, l’uomo ha spiegato di essere stato costretto a fuggire senza vestiti dopo essere stato sorpreso dal marito della sua amante, rientrato a casa prima del previsto. Per evitare eventuali conseguenze, l’uomo è scappato ma non ha avuto il tempo di coprirsi. Un classico.