DL Rilancio e bonus da 600 euro

Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, parlando a Unomattina su Rai1 del DL Rilancio, ha affermato: «L’indennità per i lavoratori autonomi, la seconda tranche di 600 euro, arriverà immediatamente, appena il decreto andrà in Gazzetta, senza bisogno di fare domanda: tutti coloro che l’hanno già avuta avranno un secondo bonifico da parte dell’Inps».

Anche il premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di ieri sera, ha parlato di «prossime ore» circa il pagamento della nuova rata del bonus autonomi e la velocizzazione della Cig in deroga, con il nuovo meccanismo messo a punto con le Regioni, ovvero il pagamento diretto dell’Inps.

Il viceministro dell’Economia Laura Castelli, poi, riferendosi al bonus per gli autonomi e le partita IVA che hanno avviato un’attività all’inizio di quest’anno e, quindi, non possono dimostrare una perdita di fatturato rispetto all’anno precedento, ha affermato: «Nel decreto imprese stiamo modificando questo aspetto, che è molto importante perché non c’è un riferimento per chi ha avviato un’attività nel 2020».

Tornando a Gualtieri, a proposito della Cig, ha detto: «Sappiamo anche che tantissimi non l’hanno ancora ottenuta perché il meccanismo, soprattutto per quella regionale, la cassa in deroga, è molto complesso e farraginoso. E quindi siamo intervenuti e adesso già al momento della prenotazione direttamente all’Inps, prima delle richiesta vera e propria, sarà possibile erogare una parte della cig».