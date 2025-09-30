Cosa devi sapere

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce i criteri per ottenere il nuovo incentivo sugli elettrodomestici: chi ha un ISEE basso potrà ricevere fino a 200 euro.

Con la pubblicazione del decreto del 3 settembre 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre, entra ufficialmente in vigore il bonus elettrodomestici 2025. Una misura attesa da molti, pensata per incentivare l’acquisto di apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale dei vecchi dispositivi.

Il provvedimento, frutto della collaborazione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato finanziato con 50 milioni di euro, stanziati dalla Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024).

Come funziona il bonus: un voucher da utilizzare subito

L’incentivo sarà erogato sotto forma di voucher, utilizzabile direttamente in fase di acquisto presso il rivenditore. Il vantaggio? Uno sconto immediato in fattura.

Il contributo può coprire fino al 30% del prezzo del nuovo elettrodomestico, con un limite massimo di:

100 euro per ogni prodotto acquistato

200 euro se il richiedente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro

Chi può ottenere il bonus e come

Il bonus sarà disponibile per ogni nucleo familiare, ma con un solo elettrodomestico acquistabile a testa. La regola è semplice: chi prima presenta la domanda, più probabilità ha di ottenere l’incentivo. Il decreto, infatti, specifica che il contributo sarà concesso in base all’ordine temporale delle richieste, fino ad esaurimento fondi.

Requisiti principali:

Maggiore età del richiedente;

ISEE (per avere diritto all’importo maggiorato);

Sostituzione obbligatoria di un vecchio elettrodomestico della stessa categoria, con classe energetica inferiore.

Il venditore sarà tenuto a ritirare e smaltire correttamente l’elettrodomestico dismesso, contribuendo così al ciclo virtuoso del riciclo e al contenimento delle emissioni.

Quali prodotti sono inclusi nel bonus

L’agevolazione riguarda solo elettrodomestici prodotti all’interno dell’Unione Europea e con specifici requisiti di efficienza energetica.

Ecco l’elenco completo:

Lavatrici e lavasciuga Classe A

Forni Classe A

Cappe da cucina Classe B

Lavastoviglie Classe C

Asciugabiancheria Classe C

Frigoriferi e congelatori Classe D

Piani cottura Conformità al Regolamento UE 66/2014

Non rientrano nell’incentivo elettrodomestici di piccole dimensioni come frullatori, forni a microonde o asciugacapelli.

Come si richiede il bonus: tutto tramite PagoPA

La gestione della misura è affidata a PagoPA, che metterà a disposizione una piattaforma online per inviare le domande. Sarà necessaria la registrazione da parte sia dei cittadini sia dei rivenditori.

Cosa farà il cittadino:

Accede alla piattaforma PagoPA

Inserisce i propri dati e l’ISEE (verificato automaticamente tramite INPS)

Attende la conferma e riceve il voucher digitale associato al codice fiscale

Cosa farà il rivenditore:

Verifica il voucher e applica lo sconto in fattura

Smaltisce il vecchio apparecchio

Carica sul portale le prove dell’avvenuta vendita e del corretto smaltimento

Riceve il rimborso dallo Stato in un secondo momento

Quando parte il bonus: tempi e modalità

Anche se il decreto è già ufficiale, sarà necessario attendere almeno 30 giorni per l’attivazione della piattaforma online. Saranno i decreti direttoriali del Mimit a definire nel dettaglio:

Data di apertura delle domande (il famoso “click day”)

Durata della validità del vouche

Modalità di controllo, monitoraggio e trattamento dei dati personali

Dato il budget limitato e l’alto interesse atteso, è probabile che i fondi si esauriscano in poche ore dall’apertura delle domande.

Attenzione: bonus non cumulabile

Un altro punto importante: l’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi o detrazioni fiscali riferiti agli stessi costi. Se si intende usufruire del bonus elettrodomestici 2025, non si potranno richiedere altri benefici per lo stesso acquisto.

In sintesi: cosa fare per ottenere il bonus

Ecco un riepilogo chiaro dei passaggi da seguire:

✅ Verificare il proprio ISEE (sotto i 25.000 euro per ottenere fino a 200 euro)

✅ Scegliere un elettrodomestico prodotto in UE e con classe energetica adeguata

✅ Rottamare un apparecchio simile ma meno efficiente

✅ Registrarsi sulla piattaforma PagoPA (appena sarà attiva)

✅ Prenotare il voucher e utilizzarlo per ottenere lo sconto immediato

✅ Agire rapidamente: i fondi sono limitati