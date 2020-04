I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia.

POSITIVI: Sono complessivamente 106.962 i malati di Covid-19, con un incremento di 355 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 1.189. Si tratta dell’incremento più basso dal 2 marzo: quel giorno l’aumento dei nuovi casi fu di 258 mentre il giorno dopo l’incremento fu di 428 nuovi casi positivi.

GUARITI: Sono 42.727 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.563 più di ieri, giovedì 16 aprile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 2.072.

VITTIME: Sono 22.745 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 575. Ieri l’aumento era stato di 525.

RICOVERATI: Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.812, 124 in meno rispetto a ieri. Di questi, 971 sono in Lombardia, 61 in meno rispetto a ieri. Dei 106.962 malati complessivi, 25.786 sono ricoverati con sintomi, 1.107 in meno rispetto a ieri, e 78.364 sono quelli in isolamento domiciliare.