I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha diffuso i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Sono 104.291 le persone ancora contagiate dal Covid-19. Si tratta di 675 casi in più di ieri, in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 1.363. Si tratta del dato più basso dal 6 marzo. Il totale dei casi è di 162.488 cui vanno sottratte le 21.067 vittime e i 37.130 guariti.

GUARITI: I guariti umentano di 1695 unità, arrivando in totale a 37.130.

DECESSI: Oggi sono stati 602 le persone morte con coronavirus, in aumento rispetto a ieri quanto le vittime erano state 566. Il totale dei morti sale così a 21.067.

RICOVERATI: Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186 i pazienti nei reparti, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.122 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Dei 104.291 malati complessivi, 28.011 sono ricoverati con sintomi, 12 in meno rispetto a ieri, e 73.094 sono quelli in isolamento domiciliare.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono stati effettuati 1.073.689 tamponi per il Covid-19.