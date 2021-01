È successo ad Asti

I botti di Capodanno hanno, purtroppo, causato una vittima. Il dramma è avvenuto ad Asti, in Piemonte, dove, poco dopo la mezzanotte, un 13enne è morto per le lesioni all’addome causate da un petardo.

L’incidente è avvenuto nel campo nomadi di via Guerra, dove viveva il ragazzino. Soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale, è arrivato al Pronto soccorso già in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

I familiari del 13enne hanno poi causato danni ad alcune strutture all’interno del pronto soccorso di Asti e nel parcheggio. I parenti avrebbero voluto vedere il ragazzino, sul cui corpo sarà disposta un’autopsia. Al momento è escluso che la ferita possa essere stata causata da un colpo di pistola.

Il bilancio della notte di San Silvestro in Italia è stato di un morto e 79 fertiti. Anche lo scorso anno c’è stata una vittima, mentre il numero del totale dei feriti è in diminuzione rispetto all’anno scorso, quando sono stati 204.