Ira di Giorgia Meloni su Facebook

In attesa di conoscere il contenuto ufficiale e integrale del nuovo DPCM con altre misure anti Covid-19, è in bozza una decisione che sta facendo molto discutere: i No Vax senza il green pass potranno acquistare soltanto i “beni primari“.

Il limite, quindi, riguarderebbe i negozi alimentari, i supermercati, gli ipermercati, i discount, i minimercati ed altri esercizi di “alimenti vari”. In pratica, se la misura fosse confermata nel DPCM definitivo, gli sprovvisti del vaccino anti Covid-19 potrebbero andare al supermercato ma non per comprare ciò che non sia ritenuto primario, cioè essenziale per la vita.

Nel dettaglio, nella bozza si legge che, “nell’attuale contesto emergenziale”, le uniche attività esentate dalla necessità del green pass sono “quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale”.

Novità in vista anche per le tabaccherie: i No Vax dovranno rifornirsi nei distributori automatici, a meno che non abbiano un green pass come risultato di un tampone negativo. Si potrà, inoltre, accedere senza il pass anche dai benzinai, nei negozi che vendono legna, pellet e ogni tipo di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento.

Dura Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, su Facebook: “Nuovo delirio del Governo: senza il Green Pass si potrà andare al supermercato, ma solo per comprare ‘beni primari’. Quali siano questi beni primari e quali invece siano superflui lo decide il ‘Governo dei migliori’ insieme alla sua cricca di ‘esperti’. Come nell’Afghanistan dei talebani e dei mullah. È rimasto solo Fratelli d’Italia ad opporsi a questa follia?”.