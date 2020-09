È successo in Brasile

Chiede alla sua fidanzata di sposarlo e soltanto cinque minuti dopo muore all’improvviso. È successo in Brasile.

Joao Guilherme Torres Fadini, 24 anni, e Larissa Campos, 25, si erano uniti con gli amici per celebrare il loro fidanzamento alla diga di Itupararanga, situata sul fiume Sorocaba nello stato brasiliano di San Paolo. Ne dà notizia il Daily Mail.

Ma il giovane, descritto come un buon nuotatore, ha baciato la fronte di Larissa pochi istanti prima di morire annegato il 31 agosto scorso. La ragazza alla stampa locale ha detto: «Dopo il bacio, si è tolto la maglietta ed è andato in acqua insieme ai nostri amici. Mi ha chiesto di aspettarlo e mi ha detto che mi amava. Hanno cominciato una gara di nuoto. Quasi tutti si sono arresi ed erano rimasti solo lui e mio cognato Gabriel».

A un tratto, però, durante la corsa, Joao è scomparso all’improvviso sott’acqua. Il gruppo lo ha cercato freneticamente e ha allertato subito i servizi d’emergenza. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno cominciato le ricerche con le barche e i sommozzatori.

La coppia avrebbe dovuto festeggiare il secondo anno insieme l’8 settembre. La fidanzata ha raccontato: «Stava pianificando la proposta ufficiale e mi aveva detto che sarebbe stata epica. Aveva persino creato una cartella con varie idee che avrebbe usato nel grande giorno. Ora tutto quello che penso e sogno è lui. Tutto ciò che mi resta sono i ricordi di quello che abbiamo vissuto e sognato insieme. Abbiamo amato la vita insieme».

In lutto per la perdita del fidanzato, Larissa ha detto: «Siamo tutti turbati, ma abbiamo la ferma speranza che sarà la nostra forza e si prenderà cura di noi»

La coppia aveva programmato di fare un viaggio in Colombia nel 2021 per la luna di miele. Joao Guilherme Torres Fadini è stato sepolto a Votorantim il 1 settembre. Non è chiaro cos’abbiaa causato la sua morte e le indagini sono in corso.