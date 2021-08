Dramma in Brasile

In caso di temporale è meglio sempre scollegare i dispositivi elettrici. In alcuni casi, infatti, i fulmini possono colpire le linee elettriche e causare sovratensioni che possono danneggiare gravemente i dispositivi (televisori, lavatrici, smartphone). Inoltre, le cariche elettriche dei fulmini possono essere pericolose per i residenti delle case, come dimostra quanto successo in Brasile.

Infatti, la mattina di domenica scorsa, 29 agosto, la 18enne Radja Ferreira de Oliveira stava chiamando dalla sua stanza, a Santarem, mentre un temporale stava interessando la città e un fulmine ha colpito la sua casa mentre il suo smartphone era in carica.

Radja Ferreira de Oliveira è svenuta sul colpo. I soccorsi, una volta arrivati sul luogo dell’incidente domestico, hanno provato a rianimarla e poi l’hanno condotta d’urgenza in ospedale. Nonostante l’intervento dei medici, però, la ragazza non ce l’ha fatta.

Altri residenti della città sono stati colpiti da un fulmine in circostanze simili, secondo quanto riportato dal Daily Mail. La scorsa settimana anche un uomo che viveva nello stesso quartiere è stato fulminato mentre stava effettuando una chiamata.