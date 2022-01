Su Instagram il post della madre

La modella brasiliana Valentina Boscardin è morta all’età di 18 anni per le complicazioni derivate dal Covid-19 dopo essere stata ricoverata in ospedale a San Paolo, in Brasile.

Stando a quanto si è appreso, il coronavirus ha causato una trombosi che ha uccisa la giovane.

Sua madre, la conduttrice Marcia Boscardin, molto nota in Brasile, ha comunicato la triste notizia su Instagram. In una foto in cui appare con la figlia, ha detto che “con molto dolore” deve dare l’addio all'”amore della sua vita”. “Che Dio ti accolga a braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo sale in cielo”, ha aggiunto.

Secondo la madre, la modella non aveva alcun problema di salute pregresso e aveva ricevuto entrambe le dosi del vaccino di Pfizer.

La 18enne faceva parte dell’agenzia di modelle Ford Model Brasil Sao Paulo, che ha anche confermato la notizia della sua morte ai media locali.