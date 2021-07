È successo in Brasile

In Brasile un uomo è stato ucciso da uno squalo mentre si trovava in mare per urinare. Si chiamava Marcelo Rocha Santos e aveva 51 anni.

Endriano Gomes, testimone del terribile attacco, avvenuto sabato scorso 10 luglio, a Piedade Beach, a Jaboatao dos Guararapes, ha raccontato a Newsflash: «C’era molto sangue nell’acqua».

Stando a quanto ricostruito, la vittima aveva bevuto alcolici con gli amici e, poi, insieme a un’altra persona, si è diretta a mare per urinare intorno alle 14. La risacca, però, è diventata tumultuosa e torbida, rendendo difficile avvistare qualsiasi cosa nell’acqua. Nonostante i cartelli avvertano di restare fuori dall’acqua dell’oceano, il bagnino di turno si è trattenuto dall’intimare ai due uomini di tornare in spiaggia perché erano immersi soltanto fino alla vita.

L’amico della vittima, Ademir Sebastiao da Silva, ha raccontato: «Dato che la spiaggia non ha il bagno, sono andato in mare per fare pipì. Ero accanto a lui» Ed è stato allora che lo squalo ha colpito, mordendo prima la mano e poi staccando un pezzo della gamba del 51enne.

Il testimone oculare Gomes ha descritto la scena straziante: «Era un mio amico che era in mare con la persona che è stata aggredita. All’improvviso ho visto l’uomo che lottava».

Il bagnino non è riuscito a fermare l’attacco. Tuttavia, poco dopo, gli amici sono riusciti a trascinare Santos di nuovo a riva, dove è crollato sulla spiaggia privo di sensi. Un bagnante ha persino filmato la vittima mentre giaceva immobile sulla sabbia (qui gli screenshot).

Santos è stato immediatamente ricoverato in ospedale a Recife, dove è stato dichiarato morto. L’amico, invece, non ha riportato ferite.