Femminicidio in provincia di Brescia

Omicidio a Castegnato, nel Bresciano.

La vittima è Elena Casanova di 49 anni. L’assassino è Enzo Galesi di 59 anni.

L’ex marito: “Dopo l’omicidio ha fumato una sigaretta”.

Femminicidio a Castegnato, in provincia di Brescia. Un uomo ha ucciso a martellate, in strada, l’ex fidanzata. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa della donna. L’uomo, dopo aver ucciso la donna, ha avvisato i carabinieri. L’assassino si chiama Enzo Galesi, 59 anni. La vittima Elena Casanova, 49 anni.

Il sindaco della cittadina, Gianluca Cominassi, all’AGI ha affermato: “La relazione era finita da un anno, ma probabilmente non per lui. Lei era una volontaria della protezione civile, lui aveva una inclinazione politica per i Cinque stelle, ma entrambi erano abbastanza discreti. Una volta li vidi passeggiare a piedi insieme, ma credo fosse amicizia. Per lui, probabilmente, non era così”.

Tra i primi ad arrivare in via Fiorita, luogo del femminicidio, è stato l’ex marito della vittima, la cui relazione era finita circa un anno fa, che era in auto con la figlia 27enne e stava andando verso casa sua a pochi metri di distanza. “L’ho visto davanti a Elena che era a terra, era lì, fermo immobile, fumava una sigaretta. Ho capito fosse successo qualcosa, e in quel momento ho pensato solo a portare via mia figlia”.