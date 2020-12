È stato chiuso l’accordo commerciale sulla Brexit tra Unione Europea e Regno Unito. Una fonte di Downing Street ha confermato la notizia e ha sottolineato che «tutto quello che è stato promesso al popolo britannico durante il referendum del 2016 e le elezioni dello scorso anno è garantito dall’intesa».

In una nota il governo britannico ha affermato: «Abbiamo ripreso il controllo dei nostri soldi, confini, leggi, commerci e della pesca nelle nostre acque territoriali. L’intesa è una notizia fantastica per famiglie e aziende in tutto il Paese. L’accordo garantisce che non siamo più nell’orbita lunare dell’Ue, non siamo vincolati dalle sue regole, non c’è alcun ruolo per la Corte di giustizia europea e tutte le nostre linee rosse chiave sul ritorno della sovranità sono state raggiunte».

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha commentato così: «È il momento di voltare pagina e guardare al futuro. Il Regno Unito sarà un Paese terzo, anche se un partner affidabile. Questa è la fine di un lungo viaggio».

E ancora: «Il Regno Unito è un Paese terzo, ma resta un partner fidato dell’Unione europea. Ora è tempo di voltare pagina e di guardare al futuro. Il Regno Unito è un Paese terzo, ma resta un partner fidato. Abbiamo una lunga alleanza, condividiamo gli stessi valori e interessi. Che sia la Cop26 o il G7 o il G20 sotto la presidenza italiana, saremo fianco a fianco per raggiungere i nostri obiettivi».