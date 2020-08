La comunicazione dell'ospedale del capoluogo lombardo

Dopo ore in cui si è parlato ‘soltanto’ di prostatite – con tanto di primo posto in tendenza su Twitter – è arrivata la nota ufficiale da parte del San Raffaele di Milano con cui è stata comunicata ufficialmente la positività al coronavirus di Flavio Briatore.

L’imprenditore 70enne, di conseguenza, si trova in isolamento. Briatore è stato ricoverato da domenica nell’ospedale del capoluogo lombardo, «per una specifica patologia diversa da Covid-19», la prostatite, per l’appunto.

Briatore, ha spiegato il San Raffaele, è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone per il Covid-19, poi risultato positivo. Di conseguenza a Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività.

«La modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio», ha concluso la nota.

Dal canto suo, Briatore ha pubblicato una foto sorridente e con la mascherina dalla sua stanza del San Raffaele. Il post, però, è poi scomparso dalle storie del suo profilo Instagram.

La foto è stata condivisa poco dopo mezzogiorno ma è stata rimossa dopo pochi minuti ma non sono bastati per evitare la sua diffusione.