Il progetto curato da Fondazione Italiani e Comune di Riace

Da cinquanta anni i Bronzi di Riace sono diventati il simbolo della cultura in Calabria. La cittadina calabrese si prepara a festeggiarli con i dovuti onori. Quelle sculture sono considerate tra le testimonianze più significative dell’arte greca classica. Sono due statue bronzee raffiguranti due uomini nudi, originariamente armati di scudo e lancia, divenuti simbolo della città di Reggio Calabria. Le statue sono oggi esposte al Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove sono tornate nel dicembre 2013 dopo il restauro del museo, tutt’ora in corso. I Bronzi furono ritrovati nel 1972, in eccezionale stato di conservazione, sul fondo del mar Ionio, nei pressi del comune di Riace Marina, da un appassionato subacqueo durante un’immersione a circa 200 m dalla costa ed alla profondità di 8 m.

Bronzi di Riace, un budget da 3 milioni di euro per l’evento

Il Comune di Riace e la Fondazione Italiani si occuperanno dell’evento. Il budget del progetto di celebrazione del 50° anniversario del ritrovamento ammonta a 3 milioni di euro ed avrà un profilo nazionale ed internazionale. Per Antonio Trifoli (sindaco di Riace) e Gennaro Damato (presidente della Fondazione Italiani), va sottolineato ” il pieno compiacimento e plauso alla Regione Calabria, al Presidente, al Vice Presidente ed alla Giunta tutta, per l’importante stanziamento di 3 milioni di euro che hanno deciso di destinare al programma nazionale e internazionale in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace per le importanti celebrazioni e progettualità”.

“Un giusto profilo mondiale per i Bronzi di Riace”

Nel comunicato congiunto tra Comune di Riace e Fondazione Italiani si spiega che “la Regione Calabria manifesta attenzione verso una delle nostre meraviglie artistiche, archeologiche, storiche culturali e lungimiranza strategica, volendo connotare un programma ambizioso, di ampio respiro che possa offrire alla dimensione dei Bronzi un giusto profilo mondiale. Tale scelta concreta costituisce una grande occasione di visibilità per l’intero territorio, un’ampia opportunità di sviluppo e di valore occupazionale, un investimento turistico-culturale di primissimo livello. Ci pare assai saggia anche l’idea di riunire un Comitato di coordinamento inter istituzionale per le linee programmatiche”.

Un solo ostacolo, il tempo stringe

C’è solo un ostacolo alla piena realizzazione di questo progetto :”la sola problematica che vediamo all’orizzonte di questa magnifica iniziativa è il fattore tempo”, affermano Trifoli e Damato. Infatti, “Il Comune di Riace e la Fondazione Italiani da oltre un anno sono partiti nell’ideazione ed attuazione di un programma da mettere in piedi in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, coinvolgendo anche una serie di partner e soggetti pubblici e privati di alto spessore; questa attività ha prodotto progetti e competenze che intendiamo mettere a disposizione del Comitato di coordinamento”. La nota del Comune e della Fondazione si conclude con un invito: “siamo certi che la Regione Calabria vorrà avvalersi di tutto il lavoro da noi faticosamente prodotto e delle alte professionalità che vi stanno dedicando impegno, abnegazione e amore. Le attività che abbiamo previsto e che potranno certamente arricchirsi dei meritori contributi del Comitato di coordinamento, in assoluta sinergia e cooperazione, consentiranno di realizzare un progetto di insieme con una visione che valica i confini della nostra terra, e concretizza un progetto mai visto prima della Calabria per l’Italia e della Calabria per il mondo. Siamo da subito a disposizione perché il poco tempo che ci divide dalla ricorrenza possa essere ottimizzato. Il nostro Coordinamento scientifico, tecnico e artistico, è pronto sin da ora a farsi carico delle attività organizzative e realizzative fianco a fianco con la Regione Calabria”.