È successo a Burgos (Sassari)

A Burgos, in provincia di Sassari, in Sardegna, una neonata di 5 giorni è morta in casa, dov’era stata partorita. L’ipotesi è che la piccola sia morta di inedia. Dopo il parto, infatti, la bambina non sarebbe stata nutrita in modo adeguto.

Non si sa ancora a quando risalga con precisione la morte della piccola e chi abbia assistito la madre 28enne al momento del parto. I carabinieri stanno ascoltando familiari e conoscenti per fare chiarezza su tutti gli aspetti della vicenda.

Il cadavere della piccola è stato rinvenuto dai carabinieri di Bono, guidati dal capitano Davide Masina, nel pomeriggio di venerdì, 17 giugno. I militari sono arrivati nel’abitazione insieme al 118 dopo che la famiglia della giovane aveva richiesto l’intervento dei soccorsi.

La Procura territoriale di riferimento è quella di Nuoro. Non risultano ancora iscritti nel registro degli indagati. Gli approfondimenti sono concentrati sulle persone che abitano in casa insieme alla giovane, quindi i genitori. Inoltre, dagli elementi raccolti dagli inquirenti, non risultano segni esteriori evidenti di percosse sulla madre ma questa pista non viene esclusa a priori.

Per stabilire con certezza la causa della malnutrizione alla base del decesso è necessario attendere i risultati dell’autopsia disposta dalla Procura. L’incarico al medico legale, con tutta probabilità, sarà affidato la prossima settimana.