Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca

Aerei da caccia russi Su-35 e Su-27 si sono alzati in volo per intercettare due bombardieri americani sul Mar Baltico che minacciavano di violare i confini russi. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Tass.

Nel dettaglio, il Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, in una nota, ha comunicato che “il 25 maggio 2023, i mezzi russi di controllo dello spazio aereo sul Mar Baltico hanno rilevato due obiettivi aerei in avvicinamento al confine di stato della Federazione Russa. Per evitare di violare il confine di Stato russo”, sono intervenuti i caccia Su-35S e Su-27P in servizio del distretto militare occidentale. L’equipaggio dei caccia russi ha classificato i bersagli aerei come due bombardieri strategici B-1B della US Air Force.

Dopo che i due bombardieri Usa si sono allontanati anche i caccia russi sono tornati alla loro base. “Non si permette la violazione della frontiera russa”, è stato ribadito da Mosca.