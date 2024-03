Dramma in provincia di Teramo

A Bisenti, in provincia di Teramo, in Abruzzo, Damiano Bufo, 25 anni, ha perso la vita in un incidente durante una sessione di allenamento. Originario di Castiglione Messer Raimondo e residente a Pineto, entrambi comuni in provincia di Teramo, Bufo era insieme agli amici su un terreno privato che frequentavano da anni per praticare il loro sport preferito: il motocross.

L’incidente si è verificato quando Bufo, alla guida della sua moto KTM Duke 350, verso le 15.30, si è improvvisamente trovato di fronte una catena di acciaio tesa tra due alberi all’ingresso di una stradina. La presenza di tale barriera, molto probabilmente intesa a delimitare una proprietà privata, si è rivelata fatale. L’impatto con la catena ha causato la caduta del giovane, provocandogli gravi lesioni. L’impatto violentissimo, infatti, avrebbe provocato una forte emorragia.

Nonostante i rapidi tentativi di soccorso da parte degli amici e l’intervento dell’elisoccorso da Pescara, ogni sforzo per salvare la vita del giovane è stato vano. Bufo è deceduto a causa delle lesioni subite. La Procura ha disposto il sequestro della moto e della catena, nonché il trasferimento della salma all’obitorio per le indagini del caso.

Le autorità, guidate dai carabinieri della compagnia di Giulianova, sono al lavoro per chiarire i dettagli dell’incidente. L’inchiesta mira ad accertare anche era possibile installare in quel punto una catena e se era necessario segnalarla.

Damiano Bufo era molto conosciuto in zona. Da circa tre anni la famiglia aveva venduto l’azienda agricola, dove la vittima, lavorava insieme al padre e al fratello maggiore, per acquistare una casa vicino al mare e trasferirsi a Pineto.