È successo in provincia di Como

Ennesimo caso di femminicidio. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate stamattina, intorno alle 5, a Cadorago, nel Comasco.

Per il delitto è stato fermato il compagno di 37 anni con cui la vittima conviveva da un paio d’anni.

L’omicidio sarebbe avvenuto al termine di un litigio.

Indagano i carabinieri di Cantù.

Come si apprende da QuiComo.it, l’omicidio è avvenuto in via Leopardi dove sono accorse un’ambulanza, un’automedica e i carabinieri. Si è potuto, però, solo constatare il decesso della donna. S’ipotizza che il convivente l’abbia aggredita in preda a un raptus di gelosia. Il 37enne – che ha usato un coltello da cucina – è stato arrestato in flagranza e portato in caserma.

Ad allertare i soccorsi i vicini di casa dopo avere sentito le urla provenire dalla casa della coppia.