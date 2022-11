È successo in provincia di Pesaro

Tragedia sfiorata a Cagli, in provincia di Pesaro. Una donna di 37 anni ha tentato di togliersi la vita, lanciandosi dal balcone ma il marito l’ha salvata. È successo intorno alle 23.30 di mercoledì 2 novembre.

Come ricostruito da Il Resto del Carlino, l’uomo ha resistito per circa 20 minuti finché sono arrivati i vigili del fuoco che lo hanno aiutato sia ad issare la donna che a calmarla fino al ricovero in ospedale, nel reparto di psichiatrica.

La donna, di nazionalità albanese, madre di due figli, da poco in Italia, ha tentato di lanciarsi dal 3° piano del suo palazzo, forse per la depressione post partum, dopo essere uscita sul balcone in pigiama. Il marito, però, è riuscito ad afferrare la moglie che non ha fatto nulla per tentare di salvarsi, ad esempio, aggrappandosi all’inferriata del balcone.

L’uomo ha gridato aiuto, i vicini di casa se ne sono accorti e hanno avvisato i vigili del fuoco e il 118. Giunti sul posto, i pompieri hanno sfondato la porta dell’appartamento e aiutato il marito nel sollevare la donna, calmando anche la figlia di 2 anni che stava piangendo a dirotto.