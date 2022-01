La sentenza del Tribunale di Cagliari

Un ragazzo di 14 anni ha portato la madre No Vax in tribunale per farsi vaccinare contro il Covid-19. Obiettivo raggiunto, anche grazie al supporto del papà.

La sentenza è stata emessa a fine dicembre dal tribunale di Cagliari. I giudici hanno stabilito: “Sentito in udienza il minore, che ha dichiarato di volersi sottoporre alla vaccinazione per riprendere una normale vita sociale e ritenendo tale scelta utile per evitare la diffusione del virus e considerato che a livello governativo vi è l’indicazione a procedere all’immunizzazione della più ampia platea possibile di ragazzi tra i 12 ed i 18 anni e inoltre che la società italiana di pediatria raccomanda la vaccinazione per tutti i bambini e gli adolescenti”, è stata autorizzata la vaccinazione del minore, nonostante il rifiuto della madre.

Nel decreto è stato sottolineato che i rischi sono inferiori ai benefici e che proprio la fascia dei giovani è quella attualmente più a rischio di contagio da coronavirus.